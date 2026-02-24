GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 193 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (23 ก.พ.) ไทยพบจุดความร้อน 193 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 53 จุด พื้นที่เกษตร 47 จุด พื้นที่ สปก. 36 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 33 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 23 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 1668 จุด กัมพูชา 413 จุด เวียดนาม 201 จุด ลาว 191 จุด มาเลเซีย 10 จุด
