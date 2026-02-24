กทพ.เผยผู้ใช้บริการบนทางพิเศษบูรพาวิถีเลือกชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเดบิต–เครดิต แบบแตะ-จ่าย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งให้ผู้ใช้ทางพิเศษทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการทางพิเศษบูรพาวิถีสามารถชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิตแบบไร้สัมผัส (EMV Contactless) ได้แล้ว ครอบคลุม 18 ด่าน รวม 50 ช่องทาง โดยรองรับบัตรจากทุกธนาคาร ทั้ง Visa, Mastercard, JCB และ UnionPay
กทพ.ได้ดำเนินการติดตั้งระบบรับชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิด Contactless (EMV) สำหรับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดบนทางพิเศษบูรพาวิถี โดยติดตั้งเครื่องรับชำระบริเวณภายนอกตู้เก็บเงิน ณ ช่องทางขาออก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ การติดตั้งเครื่องรับชำระดังกล่าวดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน ผู้ใช้ทางสามารถเลือกชำระค่าผ่านทางแทนเงินสดได้ เพียงนำบัตรที่รองรับระบบ EMV Contactless แตะที่เครื่องรับชำระค่าผ่านทางบริเวณช่องทางขาออก ก็สามารถผ่านทางได้ทันที อีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและสอดรับกับพฤติกรรม การใช้จ่ายในยุคดิจิทัลของประชาชน
กทพ.มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการและเทคโนโลยีด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ทาง เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ลดระยะเวลาการรอคอย และยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีความสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยยิ่งขึ้น
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ www.exat.co.th