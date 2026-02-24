กรมอุทยานฯ​ ชี้กรณีข่าวนายก อบต.ยื่นคำขาดหากไม่คืนถนนจะไม่ช่วยดับไฟป่า ยันไม่เป็นความจริง

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างถึงโพสต์ของผู้นำท้องถิ่นที่ระบุว่า หากกรมอุทยานฯ ไม่เปิดใช้ถนนจะไม่ให้ความร่วมมือในการดับไฟป่านั้น
ข้อมูลการเผยแพร่ดังกล่าว "ไม่เป็นความจริง" โดยมีข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ของ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเส้นทางสัญจร โดยก่อนลงพื้นที่ได้ประชุมและพูดคุยกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน บรรยากาศในการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน "เป็นไปด้วยความเข้าใจที่ดี"
ทั้งนี้ ในที่ประชุมนั้น ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า "พร้อมให้ความร่วมมือในทุกด้าน" และไม่มีการนำเรื่องความเดือดร้อนจากไฟป่ามาเป็นเงื่อนไขในการต่อรองแต่อย่างใด
กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนต่างมีความเข้าใจเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเต็มที่ และไม่มีการพูดคุยในเรื่องไฟป่าแต่อย่างใด ข้อมูลดังกล่าวที่ปรากฎจึงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ยืนยันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ยังคงมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน