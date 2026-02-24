ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเอสโตเนีย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ความว่า
ฯพณฯ นายอาลาร์ การิส
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย
กรุงทาลลินน์
ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอสโตเนีย
ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นว่า ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเอสโตเนียมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดมาเป็นเวลากว่าสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน บนพื้นฐานของความเข้าใจและไมตรีจิตที่เรามีร่วมกันตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะในด้านการค้าและ การลงทุน เทคโนโลยีดิจิทัล และการศึกษา เพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว