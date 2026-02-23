หมู่เกาะสิมิลันประกาศปิดโซนเล่นน้ำชั่วคราว หลังพบแมงกะพรุนกระดุมฟ้า

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ประกาศเตือนความปลอดภัย หลังพบแมงกะพรุนกระดุมฟ้า (Blue Button) บริเวณแนวชายฝั่งโซนเล่นน้ำบางจุด โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออก (หาดหน้า) เกาะสี่ ทำให้อุทยานฯ ต้องประกาศปิดโซนเล่นน้ำชั่วคราว บริเวณเล่นน้ำฝั่งตะวันออก (หาดหน้า) เกาะสี่ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปลอดภัย
ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวพบเจอบริเวณใด ขอความร่วมมือรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน
