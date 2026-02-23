โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 3 รูป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 3 รูป ดังนี้
พระราชวัชราวิทยาคม หรือ พระอาจารย์ต้อม เจ้าอาวาสวัดท่าสะแบง จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระเทพวัชรวิทยาคม
พระมหาอนันต์ นิมฺมโล (เปรียญธรรม 8 ประโยค) เจ้าอาวาสวัดเกษมาคม จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระราชวชิรปัญญารังษี
พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรวิมลธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
