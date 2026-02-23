ข่าวปลอม อย่าแชร์! ก.แรงงานเปิดเพจฯ บ้านไทยมั่นคง ช่วยคนไทยหางาน ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กระทรวงแรงงานเปิดเพจเฟซบุ๊ก บ้านไทยมั่นคง ช่วยคนไทยหางานนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการจัดหางาน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด เป็นการแอบอ้างใช้โลโก้ของกรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และขอเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อหรือให้ข้อมูลส่วนตัว เพราะอาจถูกนำไปใช้ในทางมิชอบหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
