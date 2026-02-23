สพฐ.วาง 3 มาตรการคุมเข้มสอบ NT สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2568 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐาน ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการสอบ NT โดยมีการวางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนใน 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาข้อสอบ NT ในลักษณะข้อสอบคู่ขนาน (Parallel Tests) จำนวน 3 ชุด โดยข้อสอบคู่ขนานทั้ง 3 ชุด มีความเทียบเท่ากันทั้งด้านโครงสร้าง เนื้อหา รูปแบบคำตอบ และระดับความยาก–ง่าย ผ่านการทดลองใช้และวิเคราะห์ทางสถิติจากโรงเรียนในและนอกสังกัดทั่วประเทศจำนวน 2 ครั้ง โดยมีค่าสถิติที่สะท้อนถึงคุณภาพและความเทียบเท่าของข้อสอบทั้ง 3 ชุดอย่างชัดเจน
ประเด็นที่ 2 ข้อสอบคู่ขนานทั้ง 3 ฉบับ จะนำไปใช้ตามแนวทางการบริหารการจัดสอบที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จะดำเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งข้อสอบให้โรงเรียนในวันสอบ (มี สพป. เลือกแนวทางนี้ 128 เขต) 2) ศูนย์สอบบริหารจัดการสอบโดยส่งไฟล์ข้อสอบผ่านอีเมลของผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรหัสเข้าถึงเฉพาะบุคคล (มี สพป. เลือกแนวทางนี้ 56 เขต) และ 3) ใช้เป็นข้อสอบสำรอง สำหรับกรณีจำเป็น เช่น เหตุสุดวิสัย หรือการสอบชดเชยของนักเรียนที่ขาดสอบ
ประเด็นที่ 3 มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อสอบ โดย สพฐ. กำหนดให้ สพป. ทุกแห่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ โดยมี ผอ.สพป. เป็นประธานศูนย์สอบโดยตำแหน่ง และดำเนินงานตามคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อย่างเคร่งครัด โดยข้อสอบทุกฉบับ ทุกหน้า ทั้งฉบับกรรมการสอบ ฉบับนักเรียน และฉบับเฉลย จะมีรหัส QR Code กำกับ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใส
