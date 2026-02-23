สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จปักหมุดวางผังก่อสร้างพระเมรุมาศ พระพันปีหลวง บ่ายนี้

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีปักหมุดวางผังก่อสร้างพระเมรุมาศ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มณฑลท้องสนามหลวง ในเวลา 13.30 น. วันนี้ (23 ก.พ.69) เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานให้ราบรื่น สมพระเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่หล่อหลอมดวงใจตั้งใจปฏิบัติงานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างเต็มกำลังความสามารถ