ข่าวจริง! ผู้เกษียณอายุปี 69 ยื่นรับบำเหน็จ-บำนาญผ่าน Digital Pension กรมบัญชีกลาง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ผู้เกษียณอายุปี 2569 ยื่นรับบำเหน็จ-บำนาญผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลางได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลจริง
กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุ ลาออก ปลดออก หรือให้ออก ปีงบประมาณ 2569 สามารถยื่นขอรับบำเหน็จ–บำนาญล่วงหน้าได้ 8 เดือน ผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นต้องดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Filing และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เท่านั้น ให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ Digital Pension ของส่วนราชการผู้ขอ กำหนดให้ส่วนราชการแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายผ่านระบบ Digital Pension โดยไม่ต้องส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษให้กับกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุ ลาออก ปลดออก หรือให้ออก ปีงบประมาณ 2569 สามารถยื่นขอรับบำเหน็จ–บำนาญล่วงหน้าได้ 8 เดือน ผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นต้องดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Filing และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID เท่านั้น ให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ Digital Pension ของส่วนราชการผู้ขอ กำหนดให้ส่วนราชการแนบไฟล์เอกสารประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายผ่านระบบ Digital Pension โดยไม่ต้องส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษให้กับกรมบัญชีกลาง