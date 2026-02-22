ข่าวปลอม อย่าแชร์! กัมพูชาเคลื่อนย้ายระบบจรวด PHL-03 ประชิดชายแดนไทย ไม่เป็นจริง

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน โดยระบุว่าประเทศกัมพูชาได้มีการเคลื่อนย้ายระบบจรวด PHL-03 มาประชิดชายแดน ซึ่งอาจสร้างความกังวลใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดยกองทัพบก พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กองทัพบก ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ไม่มีการเคลื่อนไหวทางทหารตามที่กล่าวอ้าง จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและงดส่งต่อ เพื่อป้องกันความสับสนในสังคม
