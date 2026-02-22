กรมทางหลวง Kick-off Meeting สร้างมอเตอร์เวย์เฟสแรก "บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว"

วันนี้ (22 ก.พ.) กรมทางหลวง ประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Meeting) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (M9) สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง – บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง – ลาดหลุมแก้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจตรงกันในแนวทางการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขสัญญา แผนงานก่อสร้าง การประสานงาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
สำหรับงานโยธาเฟสแรกส่วนที่ 1 บางบัวทอง – ลาดหลุมแก้ว ระยะทางรวม 11.775 กม. แบ่งประมูลเป็น 6 สัญญา ค่าก่อสร้างรวม 4,300 ล้านบาท กรมทางหลวง ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างทั้ง 4 รายที่ชนะการเสนอราคาเรียบร้อย สัญญามีผลแล้ว ใช้เวลาก่อสร้าง 1,080 วัน(3ปี) แล้วเสร็จเปิดบริการภายในปี 2572 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังจัดเตรียมแผนงานสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างสำนักงานก่อสร้าง จัดเตรียมกั้นแนวรั้วเขตก่อสร้าง เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนงานการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้างนำเสนอกรมทางหลวงพิจารณา คาดว่าจะลงพื้นที่ก่อสร้างอีกประมาณ 2-3 เดือน โดยจะปิดช่องเกาะกลางทางหลักถนนวงแหวนตะวันตกทั้งหมด 6 ช่องทางด้านละ 3 ช่องทาง เพื่อก่อสร้างมอเตอร์เวย์ในระดับพื้นราบขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ คล้ายถนนวงแหวนตะวันออกช่วงบางปะอิน-บางนา ตามมาตรการยกระดับความปลอดภัยในการก่อสร้าง ส่วนช่องขนานประมาณ 2-3 ช่องทางให้สัญจรปกติ หรือหากมีผลกระทบต่อการจราจรมาก จะให้ใช้ทางเบี่ยงในช่องทางหลักประมาณ 1 ช่องทางเพื่อระบายรถ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของถนนวงแหวนฯด้านตะวันตกช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน ที่ให้บริการฟรี พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ควบคุมการเข้าออก ส่วนช่องขนานเปิดบริการฟรีเช่นเดิม
