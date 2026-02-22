xs
โฆษก ทบ.แจงปมพลทหารเสียชีวิตขณะถูกจำขัง 10 วัน แพทย์ยันหัวใจล้มเหลว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏประเด็นข่าวในสังคมกรณี พลทหารเพชรรัตน์ กำลังยิ่ง สังกัด กรมปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี มีอาการหมดสติ ระหว่างถูกจำขังในเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 12  โดยมีกลุ่มเพื่อนพลทหารที่ถูกจำขังด้วยกันจำนวนหลายนาย เป็นผู้พบเหตุ ทางหน่วยจึงได้รีบมีการส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ทันที และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา โดยแพทย์ระบุเป็นการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว ยืนยันไม่มีร่องรอยการถูกสัมผัสเพื่อทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงก่อนเกิดเหตุ พลทหารเพชรรัตน์ จะมีภาวะหัวใจล้มเหลว  ได้ถูกจำขังรวมอยู่กับเพื่อนๆ พลทหารด้วยกัน จำนวนมากเป็นเวลานับ 10 วัน  อยู่ด้วยกันภายในพื้นที่จำขังของหน่วย ทางหน่วยจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด  โดยเฉพาะเผื่อมีกรณีมีการทะเลาะวิวาทกันช่วงระหว่าง 10 วัน ที่ถูกจำขังอยู่ด้วยกัน ซึ่งหน่วยได้ทำการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว สรุปว่า ไม่มีการทะเลาะวิวาท หรือมีเพื่อนพลทหารที่อยู่ด้วยกันได้ทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด โดยทางหน่วยต้นสังกัด และกองทัพภาคที่ 1 ได้ให้รายละเอียดว่า พลทหารเพชรรัตน์ กำลังยิ่ง ถูกจำขังตามความผิดทางวินัยฐานขาดราชการ โดยในวันเกิดเหตุเมื่อ 10 พ.ย. 68 เวลา 18.07 น. เพื่อนที่อยู่ด้วยกันยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตยังดูมีอาการปกติ  แต่พอเวลา 18.18 น.อยู่ดีๆ ได้หมดสติล้มลง เพื่อนพลทหารจึงได้เข้าช่วยเหลือทางหน่วยได้นำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ซึ่งแพทย์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรักษา แต่ไม่เป็นผล แพทย์ระบุพลทหารเพชรรัตน์ เสียชีวิตในเวลา 19.28 น. จากผลการตรวจชันสูตรพลิกศพ พบว่า ไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย ไม่มีสมองช้ำ หรือเลือดออกในสมอง