มือเผา "มอลลี่" รับสารภาพ ราดน้ำมันเครื่องจุดไฟเผาเพราะโมโหสุนัขกัดไก่ชนเจ็บ

ความคืบหน้าคดีสะเทือนใจกรณีสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี เพศเมีย อายุ 2 ปี ชื่อ มอลลี่ ถูกทำร้ายด้วยการราดน้ำมันและจุดไฟเผาจนบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตนั้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ตามหมายจับของศาลจังหวัดสงขลา ที่ จ.114/2569 ในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น ทำให้เสียทรัพย์ และกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 358 และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 มาตรา 20
นายเจริญ หรือยาว ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ตนเลี้ยงไก่ชนไว้ในคอกข้างบ้าน ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณตี 2 ได้ยินเสียงไก่ร้องเสียงดังผิดปกติ จึงเปิดประตูออกไปดู โดยหยิบน้ำมันเครื่องเก่าที่เตรียมไว้ติดมือไปด้วย เมื่อไปถึงคอก พบสุนัขมุดเข้าไปกัดไก่ชนที่เลี้ยงไว้ และเห็นร่องรอยว่าไก่ถูกกัดได้รับบาดเจ็บ ขณะนั้นสุนัขนอนอยู่ภายในคอก ด้วยความโกรธจึงสาดน้ำมันเครื่องใส่ตัวสุนัข ก่อนจุดไฟใส่กระดาษแล้วโยนเข้าไป ทำให้เปลวไฟลุกไหม้ทั่วตัวสุนัข หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดสงขลา กระทั่งสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่สังคมเรียกร้องให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างป้องกันเหตุทารุณกรรมสัตว์ซ้ำรอย
