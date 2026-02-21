xs
พศ.เผยวัดปากคลองยังไม่ได้รับพระจากสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจเข้าสังกัด ตามอ้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

นายกฤศกร สนิทศักดิ์ดี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ รวมถึงประเด็นวัดต้นสังกัดได้มีหนังสือเรียกตัวให้เดินทางกลับต้นสังกัดภายใน 7 วันนั้น พระก้องเกียรติ ฐานุตฺตโร (ครูบาโจ้) แจ้งว่า มิได้เป็นพระเถื่อนตามข้อกล่าวหา และยินดีที่จะเดินทางกลับไปรายงานตัวยังต้นสังกัด เนื่องจากพระทั้ง 6 รูป ที่สังกัดวัดป่าสนามชัย จ.อุบลราชธานี มีหนังสือสุทธิทุกรูป และได้ดำเนินการแจ้งย้ายออกจากวัดป่าสนามชัยเพื่อมาเข้าสังกัดวัดปากคลอง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยเจ้าอาวาสวัดป่าสนามชัย และวัดปากคลอง ได้ลงนามรับรองในหนังสือสุทธิแล้วเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2568 นั้น

ผู้ตรวจราชการ พศ. กล่าวว่า ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี (พศจ.สระบุรี) ได้สอบถามไปยังพระครูศรีปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปากคลอง (ธรรมยุต) ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว แจ้งว่า ได้ลงนามในหนังสือสุทธิดังกล่าวจริง แต่ยังไม่ได้รับการลงนามประทับตราประจำตำแหน่ง จากพระครูสุเมธาวราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี (ธรรมยุต) ซึ่งเป็นเจ้าคณะปกครองอำเภอมวกเหล็ก เนื่องจากเห็นว่าพระภิกษุดังกล่าว มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จึงถือว่าการรับเข้าสังกัดดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่ได้รับเข้าสังกัด