กองทัพภาค 2 ยันไม่มีการใช้อาวุธปืนต่อกำลังพลเขมรในพื้นที่ช่องอานม้า

กองทัพภาคที่ 2 แถลงการณ์ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวกล่าวอ้างว่าเกิดการใช้อาวุธปืนบริเวณพื้นที่ช่องอานม้า โดยยืนยันว่า ไม่ปรากฏการใช้อาวุธปืนต่อกำลังพลฝ่ายกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด หน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ดำเนินการด้วยความยับยั้งชั่งใจ และยึดถือกลไกความร่วมมือชายแดนเป็นหลัก โดยปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับสถานการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันความพร้อมในการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันอย่างโปร่งใส พร้อมเตือนว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และบรรยากาศความสงบในพื้นที่ชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว
