ตม.สระแก้วจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันบำรุงขวัญพลทหาร-ตำรวจชายแดน

พ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลทหารและตำรวจชายแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา
ทั้งนี้ บรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจต่างแวะเวียนมารับประทานอาหารอย่างพร้อมเพรียง อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บางนายไม่สามารถเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารได้ เนื่องจากต้องเฝ้าระวังพื้นที่ประจำจุดยุทธศาสตร์และฐานปฏิบัติการหน้าแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องช่วยกันจัดแจงห่ออาหารใส่กล่องเพื่อนำไปกลับให้ถึงฐานที่ตั้ง เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้อิ่มอร่อยกับมื้อกลางวันอย่างทั่วถึง
