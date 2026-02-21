ภาพรวมฝุ่น PM2.5 ในไทยวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 10 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศไทย วันนี้ (21 ก.พ.) พบปริมาณฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานใน 10 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง
สำหรับภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 14.6-36.5 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 8.2-25.7 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.7-51.4 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.5-46.2 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.8-15.8 มคก./ลบ.ม. กทม.และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 42 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 26.4-58.9 มคก./ลบ.ม.
