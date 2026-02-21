ปศุสัตว์เชียงใหม่เผยเสือ 72 ตัว ตายจากโรคไข้หัดแมว ยันเชื้อไม่ติดต่อสู่คน

จากกรณีคุ้มเสือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปิดให้บริการชั่วคราว พร้อมเข้มงวดไม่ให้บุคคลภายนอก และนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด หลังมีเสือตายจำนวน 72 ตัว จากโรคไข้หัดแมวนั้น
นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์เขต 5 และนายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่า หลังรับแจ้งกรณีดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สบอ.16) พร้อมทั้งทีมสัตวแพทย์ของคุ้มเสือเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรค ซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายเสือโคร่งที่เหลืออยู่ไปดูแลที่ศูนย์บริบาลสัตว์ของคุ้มเสือเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนของพื้นที่เลี้ยงและจัดแสดงสัตว์ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แต่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ Canine distemper virus (CDV) และพบสารพันธุกรรมของเชื้อ Mycoplasma spp
ทั้งนี้ ยืนยันว่า เชื้อดังกล่าวไม่พบการติดต่อสู่คน พนักงานและผู้ดูแลเสือทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพครบถ้วนแล้ว พบว่าร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เหตุการณ์นี้จำกัดวงอยู่เพียงในกลุ่มสัตว์เท่านั้น ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่าตื่นตระหนก โดยคุ้มเสือเชียงใหม่จะเปิดให้บริการปกติ เมื่อมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมแล้ว
นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์เขต 5 และนายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่า หลังรับแจ้งกรณีดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สบอ.16) พร้อมทั้งทีมสัตวแพทย์ของคุ้มเสือเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรค ซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายเสือโคร่งที่เหลืออยู่ไปดูแลที่ศูนย์บริบาลสัตว์ของคุ้มเสือเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนของพื้นที่เลี้ยงและจัดแสดงสัตว์ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แต่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ Canine distemper virus (CDV) และพบสารพันธุกรรมของเชื้อ Mycoplasma spp
ทั้งนี้ ยืนยันว่า เชื้อดังกล่าวไม่พบการติดต่อสู่คน พนักงานและผู้ดูแลเสือทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพครบถ้วนแล้ว พบว่าร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เหตุการณ์นี้จำกัดวงอยู่เพียงในกลุ่มสัตว์เท่านั้น ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่าตื่นตระหนก โดยคุ้มเสือเชียงใหม่จะเปิดให้บริการปกติ เมื่อมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมแล้ว