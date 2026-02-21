สมุทรสงครามเตรียมจัดงาน วิถีถิ่น วิถีไทย แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

น.ส.ชัยพฤกษ์ อ่อนพิมพ์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน วิถีถิ่น วิถีไทย แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2569 รวม 3 วัน ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 อำเภออัมพวา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
การจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม ได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองแห่งสายน้ำ วิถีชุมชน และถิ่นประสูติของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาด้านศิลปวรรณคดีและนาฏศิลป์ ซึ่งถือเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปะการแสดงไทย
