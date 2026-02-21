กรมควบคุมโรคยันยังไม่พบผู้ป่วยในกลุ่มสัมผัสปมเสือ 72 ตัว เสียชีวิตในคุ้ม

นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากรายงานข่าวกรณีการเสียชีวิตของเสือโคร่งจำนวน 72 ตัว ภายในบริเวณคุ้มเสือแม่ริมและคุ้มเสือแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ขณะนี้หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการและอยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในสัตว์ รวมทั้งการสอบสวนทางระบาดวิทยาเพิ่มเติมเพื่อประเมินสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ทบทวนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่อาจเกิดในสัตว์ป่า โดยพบว่าเหตุการณ์สัตว์ป่วยหรือตายจำนวนมากอาจเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคได้หลายชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถติดต่อสู่คนได้ตามธรรมชาติ การสัมผัสสัตว์ป่วย ซากสัตว์ หรือสิ่งคัดหลั่งจากสัตว์ อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด จึงยังคงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบผู้ป่วยผิดปกติในกลุ่มผู้สัมผัส
