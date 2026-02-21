ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เช้านี้ พบเกินค่ามาตรฐานกระทบสุขภาพ 32 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดได้ 26.4-58.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 32 พื้นที่ โดย 5 อันดับเขตที่มีค่าฝุ่นสูงสุด คือ
1.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 58.6 มคก./ลบ.ม.
2.เขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 : มีค่าเท่ากับ 51.7 มคก./ลบ.ม.
3.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 45.0 มคก./ลบ.ม.
4.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี : มีค่าเท่ากับ 45.0 มคก./ลบ.ม.
5.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 44.7 มคก./ลบ.ม.
ทั้งนี้ พบการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อน แนะนำกลุ่มเปราะบางให้สวมหน้ากากอนามัย และจำกัดเวลาอยู่กลางแจ้ง
