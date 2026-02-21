เตือนภาคเหนือระวังฝนฟ้าคะนอง ตอ.มีฝนบางพื้นที่ ส่วนใต้ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ (21 ก.พ.) ว่า ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออก มีฝนบางพื้นที่ เนื่องจากมีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ ส่วนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
