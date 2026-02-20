พศ.เผยเจ้าคณะฯ เคยเตือน"ครูบาชัยวัฒน์"ปมใช้ที่ ส.ป.ก.สร้างสถานปฏิบัติธรรมแล้ว แต่ไม่ฟัง

นายกฤศกร สนิทศักดิ์ดี ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีพระชัยวัฒน์ อคฺคชโย หรือ ครูบาชัยวัฒน์ วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย ได้มีการสร้างสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในพื้นที่ ส.ป.ก. ว่า เรื่องดังกล่าวทางนางอุดมพร เอกเอี่ยม ผอ.พศ. ไม่นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้ดำเนินการอย่างใกล้ชิด ซึ่งในส่วนเรื่องทางคดีนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาดำเนินการแล้ว ส่วนในเรื่องทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส ได้เรียกตัวครูบาชัยวัฒน์ กลับไปชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน ขณะที่พระลูกวัดนั้น ทางวัดต้นสังกัดได้เรียกตัวกลับวัดเช่นเดียวกัน ซึ่งหากยังไม่ยอมกลับต้นสังกัด จะกลายเป็นพระไร้สังกัด เพราะทั้งเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก (ธรรมยุต) และเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) ยืนยันแล้วว่า จะไม่มีการรับเข้าสังกัดวัดในพื้นที่แน่นอน
นายกฤศกร กล่าวอีกว่า ทางเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็กเคยเตือนครูบาชัยวัฒน์แล้วว่า การใช้พื้นที่ดังกล่าวสร้างสถานปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะตรงจุดที่สร้างเขาชนะใจ ซื่งเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ การเข้าไปดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงอาจเข้าข่ายการลักทรัพย์ มีความผิดทางพระธรรมวินัยถึงขั้นอาบัติปาราชิกได้ แต่ทางครูบาชัยวัฒน์ ไม่ฟังคำเตือน ดำเนินการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนกรณีที่ครูบาชัยวัฒน์ ระบุว่าขอจัดงานวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ก่อน ถึงจะกลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัดนั้น ทางเจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก ไม่อนุญาตให้จัดงาน สามารถทำได้เพียงสวดมนต์เท่านั้น เพราะสถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ ไม่ใช่วัด หากอยากจะจัดงานอะไร ให้กลับไปจัดที่วัดต้นสังกัด
