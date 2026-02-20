นครนายกเปิดกิจกรรม Kick Off จัดการปัญหาหมอกควัน - ฝุ่น PM2.5

วันนี้ (20 ก.พ.) นายชานน วาสิกศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา ผบก.ภ.จว.นครนายก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอองครักษ์ ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ของจังหวัดนครนายก โดยมี พ.ต.อ.สุรกิจ อินอ่ำ ผกก.สภ.องครักษ์ จ.นครนายก,พ.ต.ท.ชูเกียรติ สุขสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.องครักษ์,พ.ต.ต.พิษณุ ชลาลัย สวป.สภ.องครักษ์,ร.ต.ท.มงคล หนูจันทร์ รอง สวป.สภ.องครักษ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม
การดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและลดการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อลดแหล่งกำเนิดฝุ่นควันควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนของชาว จ.นครนายกอีกด้วย
