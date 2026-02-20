NIA เปิดร่วมประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ หวังยกระดับศักยภาพสู่เวทีสากล

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศเปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2569 (National Innovation Awards 2026) รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด เพื่อเชิดชูผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น และสร้างคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับศักยภาพนวัตกรรมไทยสู่เวทีระดับสากล
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นต้นแบบของ ‘นวัตกร’ ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการยกย่องไปทั่วโลก โดยเฉพาะ ‘โครงการแกล้งดิน’ ที่่แก้ปัญหาดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืน รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติคือการสืบสานพระปณิธานและยกระดับ นวัตกรไทย ทั้งระดับบุคคลและองค์กรได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ สร้างสรรค์ผลงานที่ ‘ทำจริงและเกิดผล จริง’ เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น ชาตินวัตกรรม’ (Innovation Nation) อย่างเต็มภาคภูมิ
