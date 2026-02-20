"ไอติม"แจงภาพหินปูนเกาะฟันที่กำลังดราม่าเป็นภาพเก่า ชี้ไปหาหมอรักษาแล้ว

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตอนแรกผมตั้งใจจะไม่สื่อสารกับสาธารณะในประเด็นนี้ แต่ในช่วง 1 วันที่ผ่านมา ผมเห็นมีสำนักข่าวหลักบางแห่งและเพจต่างๆได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพฟันของผม โดยนำภาพเก่าจากในอดีตกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
ผมยอมรับว่า ผมเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน ที่ต้องอาศัยการพบแพทย์ที่ถี่กว่าค่าเฉลี่ย
แต่ภาพที่ถูกนำเสนอ ณ เวลา นี้ เป็นภาพเก่าจากในอดีตในห้วงเวลาหนึ่ง
โดยผมได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยมาสักพักแล้ว
ข้อทักท้วงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ ผมพร้อมรับฟัง แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอ - ผมหวังแต่เพียงว่าเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว การนำเสนอประเด็นนี้จะยุติ เพื่อให้ผมและทุกภาคส่วน (รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอประเด็นนี้) ได้ใช้เวลาเต็มที่ในการตรวจสอบผู้มีอำนาจทุกฝ่าย (เช่น กกต. รัฐบาล พรรคการเมือง) ต่อไป เพื่อเป้าหมายสำคัญในการปกป้องประโยชน์สาธารณะของประชาชน