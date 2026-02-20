"นิพิฏฐ์"วิเคราะห์กรณีบัตรเลือกตั้งของ กกต.ที่มีบาร์โค้ด ลับหรือไม่ลับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ลับ หรือ ไม่ลับ
ถ้าเราไม่มี“อคติ” บัตรเลือกตั้งของ กกต. ที่มีบาร์โค้ด ที่สามารถสอบสวนไปถึงผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มันก็ไม่ลับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85
วันนี้สังคมมานั่งเถียงกันกับคำว่า“ลับ”หรือ “ไม่ลับ ”
คำว่าลับ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 85 มีคำอธิบาย ประกอบรายมาตรา ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า “ต้องกระทำในลักษณะที่บุคคลอื่น ไม่อาจทราบหรือตรวจสอบได้ ว่า ผู้มีสิทธิออกเสียง ได้ลงคะแนนเสียงอย่างไร หรือออกเสียง ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด“
เมื่อตรวจสอบได้ มันก็ชัดแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นความลับ
เมื่อไม่เป็นความลับ ก็เคยมีคำวินิจฉัยของศาล รัฐธรรมนูญ ที่ 9/2549 วินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่
มีผู้แสดงความเห็นว่า เมื่อไม่ลับ ก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งทำลายบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะได้จบกันไป ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่
อย่างนี้ได้หรือไม่
ค่อยว่ากัน ในตอนต่อไปดีกว่า
แต่ถ้าผมเป็นผู้สมัครและได้คะแนนสูงสุด ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมเตรียมหาเงินสัก 100 ล้าน เตรียมเลือกตั้งใหม่ดีกว่า 😁