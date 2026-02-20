xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 6 ขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 74,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.50 น. ครั้งที่ 6 ปรับขึ้น 150 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 73,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 74,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,176.76 บาท