12 อันดับของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 41.2 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตทวีวัฒนา 57.8 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองแขม 54.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตราชเทวี 47.9 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางรัก 47.7 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 47.3 มคก./ลบ.ม.
6 เขตคลองสามวา 46.6 มคก./ลบ.ม.
7 เขตปทุมวัน 46.3 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหลักสี่ 46.3 มคก./ลบ.ม.
9 เขตลาดกระบัง 45.5 มคก./ลบ.ม.
10 เขตบางพลัด 45.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตคลองเตย 45.1 มคก./ลบ.ม.
12 เขตตลิ่งชัน 44.8 มคก./ลบ.ม.