ช่วงเที่ยงคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 15 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี ชลบุรี และตราด
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.9 - 46.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 3.6 - 22.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.3 - 44.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.8 - 41.6 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9.1 - 12.6 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.0 - 65.7 มคก./ลบ.ม.