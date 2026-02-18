xs
MEA แจ้งเลี่ยงเส้นทางงานวิ่ง "MEA SPARK RUN 2025 วิ่งปล่อยแสง" 22 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 05.00-07.00 น. ได้แก่ MEA เขตวัดเลียบ ถนนตรีเพชร เจริญกรุง เยาวราช เสาชิงช้า และราชดำเนิน

โปรดวางแผนเดินทางล่วงหน้า MEA ขออภัยในความไม่สะดวก