ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใหม่ 28 ราย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2568 จำนวน 28 รายการ ลงนามโดย ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (5) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 จึงประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน 28 รายการ ดังต่อไปนี้
1.ประเภท รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วน
1.1 วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
ระบบเขียนภาษามลายูปาตานี อักษรยาวี
1.2 ศิลปะการแสดง
จาปิง
1.3 แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
1.3.1 ประเพณีการขึ้นเปลเด็ก
1.3.2 ประเพณีงานกระจาด
1.4 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ระหัดวิดน้ำลำตะคอง
1.5 งานช่างฝีมือดั้งเดิม
1.5.1 ผ้าไททรงดำ
1.5.2 การต่อเรือหัวโทง
1.5.3 ผ้าปักชาวเขาเผ่าเฆี่ยน
1.5.4 รถสองแถวไม้
1.5.5 กลองหลวงลำพูน
1.5.6 โลงมอญ
1.5.7 ทุงผะเหวดอุบลราชธานี
2.ประเภท รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
2.1 วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
2.1.1 สินไช
2.1.2 ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง
2.2 ศิลปะการแสดง
2.2.1 โหวด
2.2.2 หมอลำ
2.2.3 กลองตึ่งโนง/ตึ่งโนง
2.3 แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
2.3.1 ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับกลองปู่จา
2.3.2 ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแข่งเรือ
2.3.3 งานเจ้าพ่อศรีนครเตา
2.4 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
2.4.1 ข้าวเม่า
2.4.2 ไก่ฆอและ
2.4.3 แกงมะแฮะ
2.4.4 ทอดมันหน่อกะลา
2.5 งานช่างฝีมือดั้งเดิม
2.5.1 สไบมอญน้ำเค็ม
2.5.2 ผ้าไหมชาติพันธุ์จังหวัดสุรินทร์
2.6 การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
2.6.1 เซปักตะกร้อ
2.6.2 วิ่งเปี้ยว