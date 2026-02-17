xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 18.30 น. ฝนตกเล็กน้อย-ปานกลางที่หนองจอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.30 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตหนองจอก โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และมีแนวโน้มคงที่