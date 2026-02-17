มติเอกฉันท์! ย้ายเสาไฟอ่างเก็บน้ำทรายทอง รักษาจุดขายลานชมดาว

นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอเมืองนครนายก พร้อมด้วย นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายก อบต.เขาพระ และตัวแทนจากชลประทานจังหวัด จัดประชุมประชาคมเพื่อหาข้อยุติกรณีการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง 12 ต้น บริเวณสันอ่างเก็บน้ำทรายทอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและการชมดาวที่เป็นจุดขายหลักของพื้นที่
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ หลังชลประทานติดตั้งไฟส่องสว่างบนสันอ่างเก็บน้ำ จนนักท่องเที่ยวและชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นว่าทำลายบรรยากาศ “การชมดาวและพระจันทร์” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของอ่างเก็บน้ำทรายทอง (สถานที่ซึ่งเคยมีข่าวโด่งดังเรื่องการถ่ายติด UFO ในอดีต)
ทั้งนี้ ผลการลงมติจากผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เห็นด้วยกับการย้ายจุดติดตั้ง (99%) ให้ย้ายเสาไฟฟ้าจากสันอ่างเก็บน้ำ ไปติดตั้งบริเวณทางขึ้นและทางลงฝั่งละ 4 ต้น และคงเหลือบนสันอ่างไว้เพียง 4 ต้นเพื่อความปลอดภัย ไม่เห็นด้วย (1 ราย) โดยกังวลเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบของภาครัฐ (สตง.) และการตรวจรับงาน
