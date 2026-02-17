xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ฝนตกเล็กน้อยหนองแขม แนวโน้มคงที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อยเขตหนองแขม เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่