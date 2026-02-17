สถานีควบคุมไฟป่าเขลางค์-พระบาท ระดมดับเจนท.ดับไฟป่าห้วยโม่งคว้าน พบป่าเสียหาย 13 ไร่

นายจิรภัทร กันธิยาใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขลางค์-พระบาท สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง (กลุ่มป่าที่ 6 ถ้ำผาไท) รายงานผลการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยตรวจพบไฟโดยการลาดตระเวน จึงนำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 16 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขลางค์-พระบาท จำนวน 6 นาย ชุดประจำจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า มม.5 จำนวน 1 นาย กำนันตำบลเมืองมาย จำนวน 1 นาย และชุดดับไฟป่า อบต.เมืองมาย จำนวน 8 นาย เข้าตรวจสอบพื้นที่ พิกัด 47Q 564142 E 2055211 N อยู่ในเขตเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท บริเวณห้วยโม่งคว้าน ท้องที่บ้านไผ่งาม ม.4 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พบว่าไฟกำลังไหม้และลุกลาม จึงได้ร่วมกันดับไฟตั้งแต่เวลา 09.30 น. ดับไฟเสร็จเมื่อเวลา 10.00 น. พบพื้นที่ป่าเบญจพรรณเสียหาย จำนวน 13 ไร่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการเผาเพื่อเก็บหาของป่า