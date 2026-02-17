xs
"หมอแล็บฯ"เตือนอย่านำหลอดเก็บเลือดมาทำของเล่นเด็ก หวั่นมีสารเคมีตกค้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:




เฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพหลอดเก็บเลือดมาทำของเล่นเด็ก ระบุว่า ตายแล้ววววววว! ใครเอาหลอดเก็บเลือดมาทำของเล่นเด็ก
หลอดที่เห็นคือหลอด Heparin (ฝาสีเขียว)
ปกติในโรงพยาบาล เราใช้หลอดนี้สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดครับ ข้างในหลอดมันจะมีการเคลือบสารที่เรียกว่า Lithium Heparin เอาไว้ สารตัวนี้ทำหน้าที่เป็น "สารกันเลือดแข็งตัว" เวลาที่นักเทคนิคการแพทย์เอาไปปั่นตรวจ จะทำให้เลือดแยกชั้น ทำให้เราได้ "พลาสมา" เอาไปใช้ตรวจนั่นเอง

ส่วนใหญ่ใช้ตรวจทางเคมีคลินิกครับ เช่น ดูค่าการทำงานของตับ, ไต, เกลือแร่ในเลือด (Electrolytes) หรือตรวจระดับน้ำตาล

ถ้าเอามาเป็นของเล่นเด็ก(ทำไปทำไม) อาจจะมีผลเสียคือ

- มีสารเคมีตกค้าง ถึงจะดูเหมือนหลอดเปล่าๆ แต่ข้างในมีสาร Lithium Heparin ถ้าเด็กเอาเข้าปาก อม หรือดูด สารเคมีเหล่านี้ก็เข้าสู่ร่างกายสิครับ ถึงปริมาณต่อหลอดจะน้อย แต่ร่างกายเด็กไวต่อสารเคมีมากกว่าผู้ใหญ่เยอะ

- เราไม่รู้เลยว่าหลอดพวกนี้หลุดออกมาจากไหน สะอาดจริงมั้ย หรือเป็นของคัดทิ้งที่มีการปนเปื้อนหรือเปล่า

- หลอดพวกนี้ทำจากพลาสติกหรือแก้วที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องแล็บ ไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทานต่อการกัด การขว้างปาของเด็ก ถ้าแตกขึ้นมา บาดมือ บาดปาก ติดคอได้

- ที่สำคัญคือ สร้างความเข้าใจผิดได้ เพราะถ้าเด็กเคยชินว่า "หลอดเก็บเลือดคือของเล่น" วันหน้าไปเจอหลอดที่ ใช้แล้ว (ที่มีเชื้อโรค HIV, ตับอักเสบ หรือสารพัดโรค) วางทิ้งไว้ แล้วเขาหยิบมาเล่นเพราะนึกว่าเป็นของเล่นเหมือนที่บ้าน

อุปกรณ์การแพทย์ ควรอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคร้าบ