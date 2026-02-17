"หมอแล็บฯ"เตือนอย่านำหลอดเก็บเลือดมาทำของเล่นเด็ก หวั่นมีสารเคมีตกค้าง

เฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพหลอดเก็บเลือดมาทำของเล่นเด็ก ระบุว่า ตายแล้ววววววว! ใครเอาหลอดเก็บเลือดมาทำของเล่นเด็ก
หลอดที่เห็นคือหลอด Heparin (ฝาสีเขียว)
ปกติในโรงพยาบาล เราใช้หลอดนี้สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดครับ ข้างในหลอดมันจะมีการเคลือบสารที่เรียกว่า Lithium Heparin เอาไว้ สารตัวนี้ทำหน้าที่เป็น "สารกันเลือดแข็งตัว" เวลาที่นักเทคนิคการแพทย์เอาไปปั่นตรวจ จะทำให้เลือดแยกชั้น ทำให้เราได้ "พลาสมา" เอาไปใช้ตรวจนั่นเอง
ส่วนใหญ่ใช้ตรวจทางเคมีคลินิกครับ เช่น ดูค่าการทำงานของตับ, ไต, เกลือแร่ในเลือด (Electrolytes) หรือตรวจระดับน้ำตาล
ถ้าเอามาเป็นของเล่นเด็ก(ทำไปทำไม) อาจจะมีผลเสียคือ
- มีสารเคมีตกค้าง ถึงจะดูเหมือนหลอดเปล่าๆ แต่ข้างในมีสาร Lithium Heparin ถ้าเด็กเอาเข้าปาก อม หรือดูด สารเคมีเหล่านี้ก็เข้าสู่ร่างกายสิครับ ถึงปริมาณต่อหลอดจะน้อย แต่ร่างกายเด็กไวต่อสารเคมีมากกว่าผู้ใหญ่เยอะ
- เราไม่รู้เลยว่าหลอดพวกนี้หลุดออกมาจากไหน สะอาดจริงมั้ย หรือเป็นของคัดทิ้งที่มีการปนเปื้อนหรือเปล่า
- หลอดพวกนี้ทำจากพลาสติกหรือแก้วที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องแล็บ ไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทานต่อการกัด การขว้างปาของเด็ก ถ้าแตกขึ้นมา บาดมือ บาดปาก ติดคอได้
- ที่สำคัญคือ สร้างความเข้าใจผิดได้ เพราะถ้าเด็กเคยชินว่า "หลอดเก็บเลือดคือของเล่น" วันหน้าไปเจอหลอดที่ ใช้แล้ว (ที่มีเชื้อโรค HIV, ตับอักเสบ หรือสารพัดโรค) วางทิ้งไว้ แล้วเขาหยิบมาเล่นเพราะนึกว่าเป็นของเล่นเหมือนที่บ้าน
อุปกรณ์การแพทย์ ควรอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคร้าบ