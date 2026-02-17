xs
"วิโรจน์"เผย รร.ซ่อนกล้องไว้ พอลูกค้าจับได้อ้างถ่ายเฉยๆ ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ดู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ พรรคประชาขน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“โรงแรมซ่อนกล้องไว้ พอลูกค้าจับได้ เจ้าของแจ้งว่าถ่ายเฉยๆ ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ดู

ถ้า รปภ.แอบดู
รปภ.ผิด โรงแรมไม่ผิด
อย่างนี้รับได้ไหม”