มทภ.2 ลงพื้นที่แนวชายแดนตรวจสอบความพร้อมกำลังพล ยันกองทัพยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย

พลโทวีรยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่แนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล และกำชับการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
กำลังพลยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการเสริมสร้างความแข็งแรงของฐานที่มั่น พัฒนาพื้นที่ และเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแผนการปฏิบัติการในทุกมิติ เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
แม่ทัพภาคที่ 2 เน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่า ความมั่นคงของประเทศชาติ เริ่มต้นจากความพร้อมและความเสียสละของกำลังพลทุกนาย พร้อมยืนยันว่ากองทัพจะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของประเทศอย่างไม่ย่อท้อ