GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 692 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
วานนี้ (16 กุมภาพันธ์ 69) ไทยพบจุดความร้อน 692 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 220 จุด พื้นที่ สปก. 129 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 127 จุด พื้นที่เกษตร 129 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 81 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 6 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่พม่า 3510 กัมพูชา 1850 จุด จุด ลาว 799 จุด เวียดนาม 187 จุด มาเลเซีย 4 จุด