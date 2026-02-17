"สมชัย"เผยเหตุใดบัตรเลือกตั้ง 3 ประเภท จึงมีของแถมต่างที่เพิ่มมาต่างกัน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (อดีต กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ของแถมราคาแพง
เหตุใดบัตร 3 ประเภท สีชมพู บัญชีรายชื่อ เขียว สส.เขต และเหลือง ประชามติ จึงมีของแถมต่างที่เพิ่มมาต่างกัน
สีชมพู แถม bar code สีเขียว แถม QR code สีเหลือง ยังไม่เห็นของแถม ทั้ง ๆ ที่ TOR หรือเงื่อนไขการจ้างมาจากหน่วยงานเดียวกัน คือ กกต. ที่ต้องจัดพิมพ์บัตร อย่างละ 56 ล้านใบให้เป็นมาตรฐาน
เปิดดู TOR เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต ในการปลอมแปลง พิมพ์เกิน หรือนำบัตรไปใช้ข้ามเขต ซึ่งเขียนว่า “ขั้นต่ำ” อย่างน้อยต้องมี 6 ข้อ โดยสรุปดังนี้
1. ลวดลาย ตำหนิ สัญลักษณ์ หรือ รหัสลับ
2. ออกแบบลวดลายพิเศษ
3. มี Micro Text ซ่อนอยู่
4. มีหมึกที่มองไม่เห็น ต้องใช้แสงเหนือม่วงส่องตรวจ
5. มีข้อมูลหรือรหัส เพื่อตรวจสอบกรณีมีเหตุทุจริต
6. มึลวดลายที่ป้องกันการสแกนหรือถ่ายเอกสาร
ทั้งหมดไม่มีการระบุถึง bar code หรือ QR code
ทั้งสองอย่างจึงเป็นของแถม เพิ่มเติม และเป็นของแถมที่มีราคาแพงมาก โดยเฉพาะบัตรสีชมพู
บัตรสีเขียว มี QR code ที่ยังมีความปลอดภัยสูงเพราะถอดรหัสได้แค่ รหัสตัวอักษรหรือตัวเลข 5 หลัก ไม่สามารถสื่อตรงไปยังหมายเลขบัตร ต้องไปขอคำสั่งศาลให้เปิดเผยว่า กุญแจถอดรหัสคืออะไร และผู้ถือกุญแจสามารถเชื่อมไปยังหมายเลขบัตรแต่ละใบได้หรือไม่
ส่วนบัตรสีชมพู อนุญาตให้ทุกคนมีกุญแจ เพียงส่อง bar code ก็ได้หมายเลขบัตร ที่มีลำดับที่ของผู้เลือก และเมื่อเทียบกับเอกสารบัญชีรายชื่อ ก็จะรู้ว่า บัตรนั้นของใคร ลงคะแนนให้ใคร
โทษโรงพิมพ์ที่แถมมาไม่ได้ เพราะเขาทำตาม TOR เพราะเขียนไว้ว่า “อย่างน้อย” ต้องมี 6 ข้อตาม TOR และเมื่อเสนอมาแล้ว กกต. ต้องลงนามเห็นชอบ ก่อนสั่งผลิต
เห็นของแถม ราคาแพง ก็ตาโตรับมาไม่คิดหน้าคิดหลัง หรือ คิดไม่รอบคอบ ไม่อาจทราบได้
แต่ยืนยันของแถมนี้ ราคาแพงจริง 7,800 ล้านเชียวครับ หากเลือกตั้งใหม่เฉพาะบัตรชมพู ก็ราว 4,000 ล้าน หารกันกี่คนครับ