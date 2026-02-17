xs
เปิดตลาดทองคำร่วง 400 บาท รูปพรรณขายออก 74,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.11 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 400 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 73,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 74,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 71,631.00 บาท