"เทพไท"เผยท่าทีกล้าธรรมยอมอ่อนข้อให้ภูมิใจไทย หวังร่วมรัฐบาล

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กล้าธรรม ยอมอ่อนข้อ หวังร่วมรัฐบาล
สำหรับความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาล ที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ และมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีกระแสข่าวกล่าว ถึงพรรคการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคกล้าธรรม ที่มีกระแสข่าวว่า ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย มีว่าที่ ส.ส.หลายคนอึดอัด ไม่อยากให้พรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล ทำให้คอการเมืองและสังคมจับตามองว่า พรรคกล้าธรรมจะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่
ผู้สื่อข่าวได้ถามเรื่องนี้กับนายอนุทินว่า จะให้พรรคกล้าธรรมไปเป็นฝ่ายค้านจริงหรือไม่ ซึ่งนายอนุทินปฏิเสธว่าไม่จริง และได้เห็นท่าทีของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลี่ยงที่จะพูดถึงการทาบทามพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อเข้าร่วมรัฐบาล และจะเห็นท่าทีและปฏิกิริยาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคกับนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค มีความเห็นขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งในเรื่องนี้นายอนุทินได้กล่าวไว้ว่า “จะเชิญพรรคการเมืองที่มีที่นั่ง ส.ส.ในสภาตามลำดับ จากพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคประชาชน ซึ่งได้แสดงเจตจำนงว่า จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย จึงประสานกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณผู้บริหารพรรคเพื่อไทยทุกท่าน” คำพูดนี้แสดงให้เห็นว่า นายอนุทินได้ประสานไปยังพรรคการเมืองต่างๆ เชิญชวนมาให้เข้าร่วมรัฐบาล ตั้งแต่พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม พรรคประชาธิปัตย์ตามลำดับ
ในขณะเดียวกันนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “เราไม่ได้เชิญใครมาเลยนะครับ เราประกาศออกไปโดยรวมทั้งหมดว่า เราพร้อมจะพูดคุยกับทุกคน ที่มีเจตนาจะเข้าร่วมรัฐบาล ก็มีแค่พรรคที่ท่านเห็นเราแถลงติดต่อมา มีพรรคเพื่อไทยก็เป็นการประสานมาครับ”
นั่นแสดงให้เห็นว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ติดต่อใครไป พรรคที่จะเข้าร่วมรัฐบาล ก็เป็นพรรคที่ติดต่อพรรคภูมิใจไทยมาเอง ซึ่งเป็นความเห็นในลักษณะที่ขัดแย้งกัน ระหว่างหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรค จึงทำให้สังคมสับสน โดยเฉพาะต่อกรณีที่พรรคกล้าธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่
แม้ว่านายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ได้แสดงท่าทีก่อนหน้านี้ว่า พรรคกล้าธรรมพร้อมจะเข้าร่วมรัฐบาลหรือเป็นรัฐบาล แต่ถ้าดูกระแสข่าวที่ออกมา ระบุว่า นายเนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย ต้องการจะยึดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืนมา จนทำให้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า “พรรคกล้าธรรมจะเป็นอะไรก็ได้ ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ถ้าพรรคหลักอยากจะเอากระทรวงเกษตรไปทำ เราก็ไม่มีปัญหาอะไร ขอให้ทำนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน หากนโยบายที่ตนทำมา ถ้าไม่เอามาทำก็อยู่ลำบาก”
แสดงให้เห็นว่า ร.อ.ธรรมนัส มีท่าทีอ่อนลง และพร้อมจะยอมรับสภาพ ถ้าหากพรรคภูมิใจไทยต้องการจะยึดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืน พรรคกล้าธรรมคงจะยินยอม และทำอย่างไรก็ได้ ขอให้ได้ร่วมรัฐบาล เป็นเรื่องปกติทางการเมืองพรรคการเมืองที่ผ่านสนามเลือกตั้งมา ได้ทุ่มทุน ได้ระดมกระสุนดินดำเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้รับชัยชนะ เมื่อเข้ามาแล้วถ้าหากว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็เปล่าประโยชน์ จึงทำทุกวิถีทางที่จะเข้าร่วมรัฐบาลให้ได้
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่ เป็นไปตามความคาดหมายอย่างแน่นอน คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย และพรรคกล้าธรรม