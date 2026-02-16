จนท.ระดมกำลังดับไฟไหม้ป่าชายหาดฉางหลา กว่า 3 ชม. เสียหายกว่า 3 ไร่

วันนี้ (16 ก.พ.) นางสาวมนัสวี เกื้อวงค์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าตรัง รายงานผลการปฏิบัติงานกรณีเข้าระงับเหตุไฟป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หลังได้รับแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1362
เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. สถานีควบคุมไฟป่าตรังได้รับแจ้งเหตุพบกลุ่มควันและไฟป่าบริเวณ ชายหาดฉางหลาง หมู่ที่ 5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง จึงได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่ การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าตรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และสมาชิกหมู่ที่ 5 และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เจ้าหน้าที่เริ่มลงพื้นที่ควบคุมเพลิงตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสามารถดับไฟได้สนิทในเวลา 11.40 น.
จากการตรวจสอบพบพื้นที่เสียหายประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา สาเหตุเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุ แน่ชัดว่าเพลิงเริ่มลุกไหม้จากปัจจัยใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นเหตุไฟป่าสามารถแจ้งสายด่วนกรมอุทยานฯ 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง