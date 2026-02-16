xs
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ก.พ.69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รางวัลที่ 1 : 340563
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : 340563 , 340564
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 527 , 241
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 578 , 169
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 07