ข่าวปลอม!! สธ. ยันยังไม่พบ "ไวรัสนิปาห์" ระบาดในไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข่าวว่า "ไวรัสนิปาห์ถึงไทยแล้ว : ไทยตรวจพบไวรัสนิปาห์แล้ว โดยพบที่โรงพยาบาลศิริราช 1 เคส และพบที่จังวัดจันทบุรีอีก 6 เคส "นั้น กรมควบคุมโรค ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่า ยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ในไทยแต่อย่างใด
สำหรับไวรัสนิปาห์ เป็น 1 ใน 13 โรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ที่เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์ และสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนำโรค คือ ค้างคาวผลไม้ หรือ สุกร ม้า แมว แพะ แกะ ซึ่งรับเชื้อมาจากค้างคาวผลไม้
โดยการติดต่อ จะติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อ อาการเริ่มแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัด อาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้หากเข้ารับการรักษาช้า
ส่วนการป้องกัน แนะนำให้ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่ เมื่อสัมผัสกับสัตว์ โดยเฉพาะ "ค้างคาวผลไม้"