กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ปานกลาง' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

1. เขตหนองจอก 37.3 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 36.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตวังทองหลาง 34.5 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหลักสี่ 32.7 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 32.2 มคก./ลบ.ม.
6. เขตจตุจักร 32 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางรัก 31.7 มคก./ลบ.ม.
8. เขตคลองสามวา 30.9 มคก./ลบ.ม.
9. เขตสายไหม 30.6 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางนา 29.9 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราชเทวี 29.8 มคก./ลบ.ม.
12. เขตปทุมวัน 29.8 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพเหนือ 25.9 - 32.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพตะวันออก 21.3 - 37.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพกลาง 20.5 - 34.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพใต้ 15.5 - 31.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

กรุงธนเหนือ 19.4 - 29.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

กรุงธนใต้ 18.9 - 28.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง