กทม.เช้านี้ PM 2.5 เกินมาตรฐานระดับ 'สีส้ม' 3 พื้นที่ ลาดกระบังสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
1. เขตลาดกระบัง 39.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตประเวศ 38.2 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหลักสี่ 38.2 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหนองจอก 37.5 มคก./ลบ.ม.
5. เขตจตุจักร 36.3 มคก./ลบ.ม.
6. เขตวังทองหลาง 36 มคก./ลบ.ม.
7. เขตสายไหม 35.9 มคก./ลบ.ม.
8. เขตคลองสามวา 35.8 มคก./ลบ.ม.
9. เขตลาดพร้าว 35.3 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางคอแหลม 35.1 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางรัก 34.1 มคก./ลบ.ม.
12. เขตมีนบุรี 34.1 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 32.2 - 38.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 25 - 39.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 24.3 - 36 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพใต้ 16 - 35.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 22.3 - 31.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 22.3 - 29.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง