'พลทหารปริวัตร์' เหยียบทุ่นระเบิด อาการดีขึ้น เตรียมผ่าตัดขาขวาอีกรอบ

ความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของพลทหารปริวัตร์ มีมานะ กำลังพลสังกัด ร้อย.ร.132 ที่เหยียบทุ่นระเบิด และถูกส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทร์ นักข่าวไปพูดคุยกับนางบัวผัน ธรรมจักร และนายอัมพร มีมานะ พ่อและแม่ของพลทหารปริวัตร์ ซึ่งเดินทางมาจาก จ.อำนาจเจริญ เพื่อติดตามอาการของลูกชายอย่างใกล้ชิด
พ่อกับแม่ เล่าว่า วันนี้หมอบอกจะผ่าตัดขาวาของลูกที่เป็นแผลฉกรรจ์อีกครั้ง แม้เข้าเยี่ยมไม่ได้ และเดินทางมาเฝ้าก็ขาดรายได้ ประกอบกับแม่เป็นพาร์กินสันและเส้นยึด แต่ด้วยความเป็นห่วงลูก ขอให้ได้มาเฝ้าอยู่หน้าห้องผู้ป่วยหนักก็ยังดี เผื่อทีมแพทย์หรือพยาบาลมีอะไรต้องติดต่อครอบครัว
แม่เปิดเผยด้วยว่า ปกติพลทหารปริวัตร์ จะส่งเงินให้เดือนละ 2,000-3,500 บาท เพราะรู้ว่าครอบครัวลำบากและยากจน วันนี้ได้แต่ภาวนาขอให้การผ่าตัดลุล่วงไปด้วยดี ลูกปลอดภัยและหายไวๆ
อย่างไรก็ตาม พ่อได้เข้าเยี่ยมพลทหารปริวัตร์ พบว่าลูกหลับๆ ตื่นๆ แต่หน้าตาสดใสขึ้น พูดจารู้เรื่อง และยิ้มได้ โดยบอกรู้สึกดีขึ้นและมีกำลังใจดี รอผ่าตัดขาขวา พร้อมฝากขอบคุณคนไทยที่เป็นห่วง